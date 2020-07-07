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Цукерберга обвинили в попытке колонизировать остров

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Фото: TASS/EPA
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На платформе Change.org появилась петиция с требованием не дать основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу «колонизировать» Кауаи — один из Гавайских островов.

Кампанию запустила пользователь Mia Brier от имени коренных гавайцев. За неделю инициатива собрала более 588 тыс. подписей.

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Автор обращения назвала «бесчеловечным» и «отвратительным» поведение Цукерберга, который «судится с коренными жителями Кауаи за их землю, чтобы построить на ней особняк».

«Его нужно остановить. Он мог построить дом где угодно. Есть много свободных пространств, на которые никто не претендует. И все же он выбрал именно то место, где люди пытаются зарабатывать на жизнь и содержать свои семьи», — говорится в петиции. Автор обращения призывает помешать «привилегированным забирать то, что им не принадлежит».

Как отмечает издание Daily Mail, Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чанг приобрели на Гавайях в 2014 году недвижимость площадью 700 акров (28 328 соток) за $200 млн. Позднее были куплены два дополнительных участка и объявлены планы о возведении по периметру владений двухметровой стены. Все это вызвало негодование со стороны местных жителей.

Земля была предоставлена ​​гавайцам в середине XIX века, но так как многие из них умерли, не оставив завещания.

Отмечается, что в 2017 году Цукерберг подал судебный иск с целью установить владельцев нескольких участков земли, чтобы расширить свои владения.

Позже глава соцсети отозвал иск и написал для издания The Garden Island статью, обещающую «найти лучший подход». Пресс-секретарь главы Facebook отрицал, что предприниматель пытался вытеснить местных жителей с принадлежащей им земли.

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