Спрос на небольшие покупки в кредит восстановился с приходом лета

В июне россияне подавали почти по 150 тыс. заявок (149,4 тыс.) на POS-кредиты в день, что почти соответствует докризисному мартовскому уровню. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), специалисты которого делают вывод, что спрос на приобретение товаров в долг практически полностью восстановился. Правда, не во всех ценовых сегментах. В наибольшей степени спрос восстановился в категории кредитов до 30 тыс. рублей и 30-100 тыс. рублей. В этом сегменте количество заявок в июне составило 98% от уровня марта. При этом запрос на кредиты на крупные покупки (от 100 тыс. рублей) в начале лета все еще находился на уровне 80% от докризисных показателей.

Эксперты связывают восстановление с тем, что в июне было снято большинство ограничений, заработали стационарные непродовольственные магазины, а люди начали возвращаться к обычной трудовой деятельности. Сработал эффект отложенного спроса – в период нестабильности и изоляции граждане не решались приобретать товары в долг. Впрочем, снижение зарплат и сейчас не позволяет большинству граждан претендовать на дорогие кредитные покупки.

Несмотря на восстановление спроса со стороны населения, отмечают в НБКИ, банки не спешат его удовлетворять: уровень одобрения в июне остается на 5-6 п.п. ниже, чем в марте 2020 года. Если в марте одобрялось 27% заявок на сумму до 30 тыс. рублей, то с апреля этот показатель держится на уровне 21%. Примерно та же картина наблюдается и по более крупным кредитам. С той лишь разницей, что процент одобрения по ним несколько ниже – 19% и 12% на суммы покупок 30-100 тыс. и свыше 100 тыс. соответственно.

Как пояснил Алексей Волков из НБКИ, в связи с ужесточением кредитной политики банки более пристально смотрят на качество заемщика.

«При этом люди, которые имеют высокий персональный кредитный рейтинг (ПКР) - более 600 баллов - не спешат покупать товары в долг. Эта категория граждан, по нашему мнению, на протяжении последних трех месяцев придерживается тактики сокращения долговой нагрузки и более осторожного принятия новых кредитных обязательств», - уточнил представитель НБКИ.

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Приоделись в долг: в июне спрос на небольшие покупки в кредит почти восстановился