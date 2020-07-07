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Великобритания ввела санкции против Бастрыкина

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского».

Всего в списке приведены имена 47 человек, из которых 25 граждан России, 22 — Саудовской Аравии, а также две северокорейские спецслужбы. Кроме Бастрыкина, санкции ввели в отношении заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня и замглавы МВД Алексея Аничина.

Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

В санкционный список включены люди, которые, по мнению Лондона, причастны к смерти в ноябре 2009 года юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В случае с гражданами Саудовской Аравии в списке оказались причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Его смерть вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, созданное Браудером сообщество нанесло ущерб России на сумму около 10 млрд рублей.

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