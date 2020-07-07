Трамп назвал политическим нежелание демократов открывать школы

Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть образовательные учреждения осенью обусловлено политическими причинами, а не стремлением обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.

«Коррумпированный Джо Байден и демократы не хотят открытия учебных заведений осенью по политическим причинам, а не из-за охраны здоровья. Они считают, что это им поможет [на выборах — Ред.] в ноябре. Неверно, народ все это понимает!», — написал Трамп в Twitter 6 июля.

При этом в комментариях к посту появилась критика высказывания американского лидера. В частности, пользователи указали, что Байден не делал публичных заявлений об открытии школ осенью.

Ранее в понедельник Трамп сообщил, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в стране резко упал, заявив, что в Соединенных Штатах смертность «почти самая низкая в мире», и количество смертей сократилось в 10 раз, по сравнению с пиковым показателем в стране.

При этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уверен, что Трамп подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса.

Байден считается главным конкурентом Трампа на выборах главы государства в ноябре 2020 года и наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии.