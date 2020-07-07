Прямой эфир
Сюжет:

Трамп назвал политическим нежелание демократов открывать школы

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть образовательные учреждения осенью обусловлено политическими причинами, а не стремлением обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.

Афганский синдром: Трампа обвинили в предательстве интересов военных
Президента вынудили отвечать на анонимные сообщения о «заказах» на убийство американских солдат

«Коррумпированный Джо Байден и демократы не хотят открытия учебных заведений осенью по политическим причинам, а не из-за охраны здоровья. Они считают, что это им поможет [на выборах — Ред.] в ноябре. Неверно, народ все это понимает!», — написал Трамп в Twitter 6 июля.

При этом в комментариях к посту появилась критика высказывания американского лидера. В частности, пользователи указали, что Байден не делал публичных заявлений об открытии школ осенью.

Ранее в понедельник Трамп сообщил, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в стране резко упал, заявив, что в Соединенных Штатах смертность «почти самая низкая в мире», и количество смертей сократилось в 10 раз, по сравнению с пиковым показателем в стране.

При этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уверен, что Трамп подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса.

Байден считается главным конкурентом Трампа на выборах главы государства в ноябре 2020 года и наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп предрек обрушение рынков в случае избрания Байдена
Трамп пообещал бороться с социализмом

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020