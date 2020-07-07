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Институт МЧС предупредил о риске возникновения смерчей в Сочи

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Фото: Depositphotos
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Установившаяся на Черноморском побережье жара грозит возникновением смерчей в Краснодарском крае, сообщили 6 июля специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

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Ученые указали, что среднесуточные температуры в регионе превышают 27 градусов, из-за чего воды Черного моря сильно прогрелись.

«Сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов допустил возникновение смерчей и в столичном регионе. По его словам, этому будет способствовать чередование аномальной жары и сильных дождей.

По мнению климатолога, происходящие в целом глобальные изменения могут способствовать тому, что такие явления станут происходить чаще.

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