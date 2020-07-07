Оперу Чайковского «Иоланта» исполнят в Мариинском театре

Мариинский театр в Санкт-Петербурге анонсировал продолжение фестиваля «Звёзды белых ночей». По информации пресс-службы культурного учреждения, вечером во вторник, 7 июля, состоится концертное исполнение одноактной оперы Петра Чайковского «Иоланта», которую приурочили к 180-летию композитора. Дирижировать будет Валерий Гергиев.

Безопасность зрителей обеспечат с помощью особых мер, разработанных совместно с Роспотребнадзором. Так, в зале, который одновременно может принять 2 тыс. человек, будет присутствовать в два раза меньше людей. При входе в театр всем измерят температуру и напомнят о соблюдении социальной дистанции в 1,5 м, отмечает телеканал «78». В зале будут использовать принцип шахматной рассадки зрителей, которых обяжут носить маски и перчатки.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что для артистов Мариинского театра могут быть организованы зарубежные гастроли в условиях сохраняющихся ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом глава государства заявил 6 июня во время онлайн-встречи с деятелями культуры. Соответствующее предложение озвучил художественный руководитель — директор театра Валерий Гергиев. Он также призвал найти возможность для того, чтобы провести в августе Мариинский фестиваль во Владивостоке.