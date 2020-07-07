В Австралии в клубнике из супермаркета нашли иголки

Полицейские в Австралии расследуют три случая обнаружения посторонних предметов в одном из супермаркетов. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на полицию штата Южная Австралия.

Три инцидента имели место в период с 27 июня по 1 июля в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды. По словам правоохранителей, в упаковке с клубникой и в авокадо обнаружили металлические иголки, в буханке хлеба нашли канцелярские кнопки.

По мнению правоохранителей, посторонние предметы поместили в продукты намеренно, пишет REGNUM. Уточняется, что компания Woolworths сотрудничает с полицией и начала собственное расследование. Как отмечает телеканал «Звезда», в результате произошедшего никто не пострадал.

В 2018 году австралийская полиция начала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позднее иголки нашли в яблоке, грушах и банане. Как пишет «Ридус», полиция арестовала работницу одной из ферм, которую заподозрили в этих преступлениях. Позже ее освободили под залог.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон принял решение об ужесточении наказания до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, которые подкладывают иглы в продукты. Закон получил одобрение сената.