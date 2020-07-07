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Саакашвили заявил о плане разработать кодекс пользования недрами Украины

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Фото: TASS/Zuma
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Национальный совет реформ Украины намерен разработать кодекс пользования недрами страны, сообщил в понедельник, 6 июля, глава его исполкома Михаил Саакашвили.

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По словам политика, страна обладает большим запасом нефти и газа, также на Украине есть редкие металлы, включая бериллий. Кроме того, в стране находится 20% мировых залежей титана, подчеркнул Саакашвили.

«Это такое богатство. Весь мир сейчас рвется в космос, но не полетишь ты в космос без титана, и пятая часть всех залежей в мире на Украине, а зарабатывают на этом Россия и Казахстан. За 30 лет Украина не научилась перерабатывать… Мы должны (разработать. — Ред.) кодекс недропользования», — рассказал он в интервью телеканалу «Украина 24».

Также глава исполкома рассказал, что намерен реформировать систему здравоохранения.

Ранее в понедельник Саакашвили сообщил, что исполнительный комитет Нацсовета начал подготовку предложений по судебной реформе.

Он отметил, что с момента поручения президента страны Владимира Зеленского пошла волна критики и недовольства. Противники реформы аргументировали это тем, что суды — независимая ветвь власти и с ней всё и так «хорошо». Однако, подчеркнул Саакашвили, данная система «сгнила», поэтому пользу она приносит ее представителям, а не людям.

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