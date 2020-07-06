В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

Немецкие эксперты прокомментировали выданное Данией разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах с помощью новых судов с якорным позиционированием.

Так, по словам исполнительного директора ассоциации Zukunft Тимма Келлера, газовая отрасль ФРГ приветствует решение Датского энергетического агентства (DEA). По его мнению, завершение газопровода крайне важно, так как в ближайшие годы потребление газа в Европе не уменьшится, а вот местное производство сократится. «Северный поток – 2» мог бы покрыть часть потребностей.

В свою очередь научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф указал, что завершение строительства газопровода, часть которого пролегает по дну Балтийского моря, станет гарантией поставок газа в Европу.

«Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной, но, с точки зрения Западной Европы и Германии, это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами», — цитирует его «РИА Новости».

Также он отметил, что сокращение расстояния между российскими газовыми месторождениями и станциями хранения в ФРГ позволит снизить стоимость топлива.

6 июля Дания выдала разрешение на использование новых судов-трубоукладчиков с якорным позиционированием при строительстве «Северного потока – 2». Кроме того, стало известно, что возобновить работы можно будет с 3 августа. Именно тогда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. В настоящее время газопровод завершен на 94%. Его строительство было приостановлено из-за введенных в декабре санкций США.