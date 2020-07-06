Прямой эфир

В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкие эксперты прокомментировали выданное Данией разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах с помощью новых судов с якорным позиционированием.

Строжайшие союзники: к чему приведут разногласия между Германией и США
На повестке двух стран стоят вывод из ФРГ американских войск и конфликт вокруг «Северного потока – 2»

Так, по словам исполнительного директора ассоциации Zukunft Тимма Келлера, газовая отрасль ФРГ приветствует решение Датского энергетического агентства (DEA). По его мнению, завершение газопровода крайне важно, так как в ближайшие годы потребление газа в Европе не уменьшится, а вот местное производство сократится. «Северный поток – 2» мог бы покрыть часть потребностей.

В свою очередь научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф указал, что завершение строительства газопровода, часть которого пролегает по дну Балтийского моря, станет гарантией поставок газа в Европу.

«Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной, но, с точки зрения Западной Европы и Германии, это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами», — цитирует его «РИА Новости».

Также он отметил, что сокращение расстояния между российскими газовыми месторождениями и станциями хранения в ФРГ позволит снизить стоимость топлива.

6 июля Дания выдала разрешение на использование новых судов-трубоукладчиков с якорным позиционированием при строительстве «Северного потока – 2». Кроме того, стало известно, что возобновить работы можно будет с 3 августа. Именно тогда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. В настоящее время газопровод завершен на 94%. Его строительство было приостановлено из-за введенных в декабре санкций США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020