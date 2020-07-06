Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах невиновности артиста

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности своего клиента в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

«В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. <...> Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сообщил защитник в понедельник, 6 июля, в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в этот же день в МВД сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Ефремова.

Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Речь идет о ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

3 июля Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП. Подробностей защитник объяснять не стал. Позднее он уточнил свое высказывание о непризнании артистом своей вины. По его словам, сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.