Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

Верховный суд США оставил в силе наказание для выборщиков, которое в некоторых штатах предусмотрено в случае отказа проголосовать за победителя. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает агентство Reuters.

«Граждане уверены, что их голоса учитываются на президентских выборах, — это именно то, что подтвердило решение Верховного суда», — отметила госсекретарь штата Колорадо Джена Грисволд.

Она также подчеркнула, что решение суда ясно дает понять, что власть может аннулировать любой бюллетень выборщика, который идет против всенародного голосования.

По словам генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона, такое решение «подтвердило основополагающий принцип, согласно которому при выборе президента воля народа должна иметь важнейшей значение».

Представители власти заявили, что «неверные выборщики угрожают целостности американской демократии, подрывая волю избирателей и открывая дверь к коррупции». По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.

Выборы президента США пройдут 3 ноября текущего года. Они проводятся в два этапа. На первом этапе в каждом штате проводится всенародное голосование, и победитель получает всех выборщиков в нем. После этого голосование проходит в столицах штатов.

Коллегию выборщиков в каждом штате партии формируют по числу представителей в конгрессе. Однако голосовать могут лишь выборщики от той партии, представитель которой победил на прямых выборах в этом штате.

Обязанность выборщика проголосовать за победителя от штата в законодательстве США не прописана, однако в ряде штатов отказ от голосования влечет наказание в виде штрафа или назначение выборщиком другого человека.

Основным соперником действующего президента страны Дональда Трампа является 77-летний Джозеф Байден, который 1 июля раскритиковал Трампа и рассказал о том, что США необходим «образцовый президент».

5 июля о намерении участвовать в президентских выборах заявил также американский рэпер Канье Уэст.