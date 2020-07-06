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Численность аистов в Амурской области выросла на 50%

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Координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин поделился итогами учета птиц на Зейско-Бурейской равнине (Амурская область). Исследования проводились с середины апреля по конец июня на площади 24 тыс. кв. км.

На Ямале впервые заметили белого аиста

Зафиксировано 276 гнезд: 264 жилых, что на 42% больше, чем в 2019 году, и 12 нежилых. 86 «птичьих квартир» расположены на территории Муравьевского, Березовского и Амурского заказников. Впервые пара краснокнижных птиц заняла гнездо на низковольтной ЛЭП в Благовещенском районе, информирует asn24.ru.

Общая численность птиц выросла на 488 особей (+52%). Увеличилось не только количество размножающихся пар, но и среднее количество выводимых птенцов.

Ранее период помощи аистятам начался в Псковской области, сообщила руководитель центра реабилитации «Дом белого аиста» в Гдовском районе орнитолог Марина Сиденко. Первого в этом году птенца обнаружили в водосточном желобе под крышей, куда он скатился, упав из гнезда, расположенного на кровле жилого дома в деревне Карешниково.

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