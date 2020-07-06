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Жители Валдая случайно выкопали гирю с императорским клеймом

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Фото: vk.com/Валдай
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Жители города Валдай Новгородской области выкопали гирю с императорским клеймом. Об этом они сообщили в понедельник, 6 июля, в группе информационно-туристического портала Валдая в социальной сети «ВКонтакте».

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В опубликованной записи размещены фотографии гири, имеющей форму правильного цилиндра с широкой ручкой. На гире — клеймо с буквой Н, цифрами 1, 3, 15, римской цифрой II, а также с императорской короной.

Подписчики отмечают, что такая гиря могла использоваться как эталон веса для какого-либо изделия и только стационарно, а также порекомендовали ознакомиться с форумами антиквариата и поискать коллекционеров весов и гирь. Также подписчики отмечают, что цифра 15, по всей видимости, означает вес гири — 15 фунтов (6 кг), а буква Н под короной может означать клеймо завода или лица, ответственного за точность указанного веса.

Жители, которые выкопали гирю, намерены ее продать.

Ранее в этот же день сообщалось, что археологи нашли точильный камень Средних веков в Псковской области. По словам специалистов, точильный камень находился в использовании, пока не сломался в самом тонком месте.

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