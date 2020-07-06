В Греции зафиксировали прирост заболевших COVID-19 туристов

В Греции зафиксирован резкий рост количества туристов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» 6 июля со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

Уточняется, что за последние сутки выявлены 43 новых случая заболевания коронавирусом, 36 из них обнаружены при контроле на въезде в страну.

Накануне из девяти новых случаев инфицирования семь были завозными, два дня назад из 25 новых случаев завозными были восемь, три дня назад из 28 новых случаев завозными были 13. При этом количество новых случаев было незначительным.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 120 человек, говорится в сообщении.

По данным Worldometers, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране с начала пандемии возросло до 3562 человек, всего выздоровели 1374 человека.