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Очевидцы перепутали разгерметизацию газопровода с падением самолета

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Фото: РЕН ТВ
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Очевидцы приняли разгерметизацию магистрального газопровода под Дзержинском (Нижегородская область) за падение легкомоторного самолета. Об этом заявили в региональном управлении МЧС в понедельник, 6 июля.

«В результате взаимодействия с диспетчером Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов установлено, что в указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В МЧС подчеркнули, что газопровод удален от населенных пунктов и случившееся не опасно для населения. Потребители газа также не пострадали.

Ранее 6 июля прокуратура опровергла информацию о падении в Дзержинске легкомоторного самолета, поступившую ранее в тот де день. Сообщалось, что на борту воздушного судна был один человек.

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