Более половины проверившихся на антитела к коронавирусу оказались женщинами

Тестирование на антитела к коронавирусу чаще проходили женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Данные приводятся в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 6 июля.

По данным исследований, более половины участников тестирования в России — женщины (55%), доля мужчин, прошедших данное исследование, составляет 45%, говорится в пресс-релизе «Инвитро», поступившем в «Известия» 6 июля.

Большинство прошедших тестирование в данной лаборатории (54%) — это граждане от 18 до 45 лет, за ними следует категория от 45 до 65 лет (36%), далее представители возрастной группы 65+ лет (более 5%). Детей младше 14 лет среди участников тестирования — 3%, чуть меньше подростков 14–18 лет (2%).

Всего с момента старта массового тестирования на антитела класса G к коронавирусу в конце мая 2020 года данное исследование в «Инвитро» прошли почти 400 тыс. человек. Положительные результаты выявлены в среднем у 15,7% россиян.

Так, антитела выявлены у 65% мужчин в категории от 18 до 45 лет и у 55% женщин в той же возрастной категории. В то же время в возрастной категории 45–65 лет число положительных тестов в женской аудитории — 36% против 27% у мужчин. Аналогичная тенденция — и в возрастной категории «65+»: 5% положительных тестов у мужчин и 3% у женщин.

5 июля сообщалось, что в России проведено более 21 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

По данным на 6 июля, в России выявлено 687 862 случаев заболевания, 6611 — за последние сутки, 454 329 человек выздоровело, 10 296 умерло.

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