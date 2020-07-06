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В Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза из США часов за 1,2 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли в марте 2020 года попытку ввоза из США наручных часов стоимостью более 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в пресс-службе ведомства.

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Таможенники остановили гражданку России 1975 года рождения при проведении таможенного контроля пассажирского рейса Лос-Анджелес–Москва. Женщина проследовала по «зеленому коридору», показав тем самым отсутствие у нее товаров, которые подлежат таможенному декларированию.

«В результате проведения таможенного досмотра в багаже пассажирки были обнаружены наручные часы Rolex, а также коробка и платежные документы на них. Согласно заключению таможенного эксперта ЦЭКТУ ФТС России и на основании информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, таможенная стоимость задержанных часов составила 1 253 718 рублей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Результаты экспертизы были получены в начале июля.

В действиях россиянки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию».

Ее нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 0,5 до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. На должностных лиц может быть наложен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Ранее в понедельник сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в аэропортах города.

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