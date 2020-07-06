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Посольство России в Британии выразило возмущение «поправками Магнитского»
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Посольство России в Британии выразило возмущение «поправками Магнитского»

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Фото: TASS/Zuma/Gustavo Valiente
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Объявление санкций в отношении 25 граждан России — недружественный шаг, вызывающий возмущение. Об этом в понедельник, 6 июля, говорится в сообщении посольства РФ в Великобритании.

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«Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей. В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом», — подчеркнули в диппредставительстве.

Отмечается также, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с решением Лондона.

В посольстве добавили, что экспертное сообщество в Великобритании всё больше склоняется к мнению, что санкции неэффективны и вредят двусторонним связям между странами.

Объявление санкций по делу Магнитского не будет способствовать улучшению российско-британских отношений, говорится в публикации.

Ранее в этот же день Великобритания опубликовала список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского». В списке приведены имена 25 россиян и 22 граждан Саудовской Аравии. Кроме того, в нем оказались две северокорейские спецслужбы.

В документе, в частности, фигурируют глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин.

Санкционный список включает в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Участникам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

В случае с гражданами Саудовской Аравии в список внесены люди, причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Его смерть вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, созданное Браудером сообщество нанесло ущерб России на сумму около 10 млрд рублей.

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