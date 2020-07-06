Прокуратура опровергла информацию о падении самолета в Дзержинске

Сообщения о падении легкомоторного самолета Ан-2 в Дзержинске Нижегородской области не подтвердились. Об этом в понедельник, 6 июля, заявила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

«Информация о жесткой посадке воздушного судна не подтвердилась. Прокурорская проверка транспортной прокуратурой окончена», — приводит ее слова ТАСС.

О крушении самолета в Нижегородской области сообщалось ранее в этот же день.