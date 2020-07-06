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Число вакансий на рынке труда выросло в полтора раза с февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число вакансий на российском рынке труда выросло на 52%, а по сравнению июнем 2019 года — на 55%. Об этом в понедельник, 6 июля, «Известиям» сообщили аналитики hh.ru.

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Другие сервисы по поиску работы также фиксируют оживление на рынке труда. Так, по данным «Работа.ру», количество новых работодателей в июне выросло в полтора раза по отношению к маю, а уникальных вакансий стало больше на 16%. При этом в регионах предложений больше, отметили в сервисе.

В «Авито.Работа» сообщили, что по итогам II квартала число вакансий в среднем по России выросло на 5,7%. Больше всего количество предложений увеличилось в группах профессий «строительство» (+66,4%), «госслужба, НКО» (+20,2%) и «производство, сырьё, c/х» (+18,4%).

Специалисты SuperJob, в свою очередь, заявили о начале восстановления рынка труда, однако выразили мнение, что процесс займет продолжительный срок.

Однако об однозначном восстановлении говорить пока нельзя: в гостиницах, ресторанах, перевозках и сфере искусства вакансий меньше обычного уровня.

Так, в сфере искусства и развлечений в июне этого года вакансий на 14% меньше, чем в тот же месяц 2019-го, в авиаперевозках — на 12% меньше, в гостиницах — на 11%, в железнодорожных перевозках — на 8%, в ресторанах и общепите — на 5%.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 7 июля.

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