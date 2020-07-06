Генпрокуратура заблокировала рассылавшие сообщения о «минировании» школ сайты

Генеральная прокуратура России заблокировала сайт, с которых осуществлялась рассылка ложных сообщений о «минировании» образовательных учреждений в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам к Конституции. Об этом 6 июля сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

«В рамках подготовки и проведения общероссийского голосования <…> по нашему требованию ограничен доступ к интернет-сайтам, созданным в целях организации несогласованных массовых протестных акций. Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, с помощью которого распространялись фейковые сообщения анонимные о минировании общеобразовательных учреждений. Таким образом, пытались сорвать работу тех избирательных участков, где проходило голосование», — сказал он на заседании Совфеда.

Также он рассказал, что были установлены украинские интернет-ресурсы, распространявшие ложные сведения об аварии на атомной станции под Санкт-Петербургом для создания «панических настроений».

1 июля Общественная палата России сообщила о хакерской атаке на свой сайт, произведенной с украинского IP-адреса. В результате несколько новостей об общественном наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции России были заменены текстом фейкового сообщения.

Вечером 30 июня DDos-атака обрушила сайт Общественной палаты РФ и специальный сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению на общероссийском голосовании.