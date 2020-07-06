Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Защита попросила освободить замглавы Минобрнауки под залог более 8 млн рублей
Экономика
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей
Мир
Посольство России в Британии выразило возмущение «поправками Магнитского»
Мир
МВД сообщило о попытках внешнего воздействия во время голосования по поправкам
Общество
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»

Генпрокуратура заблокировала рассылавшие сообщения о «минировании» школ сайты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура России заблокировала сайт, с которых осуществлялась рассылка ложных сообщений о «минировании» образовательных учреждений в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам к Конституции. Об этом 6 июля сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«В рамках подготовки и проведения общероссийского голосования <…> по нашему требованию ограничен доступ к интернет-сайтам, созданным в целях организации несогласованных массовых протестных акций. Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, с помощью которого распространялись фейковые сообщения анонимные о минировании общеобразовательных учреждений. Таким образом, пытались сорвать работу тех избирательных участков, где проходило голосование», — сказал он на заседании Совфеда.

Также он рассказал, что были установлены украинские интернет-ресурсы, распространявшие ложные сведения об аварии на атомной станции под Санкт-Петербургом для создания «панических настроений».

1 июля Общественная палата России сообщила о хакерской атаке на свой сайт, произведенной с украинского IP-адреса. В результате несколько новостей об общественном наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции России были заменены текстом фейкового сообщения.

Вечером 30 июня DDos-атака обрушила сайт Общественной палаты РФ и специальный сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению на общероссийском голосовании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020