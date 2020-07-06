Прокуратура проверит меры против коронавируса в аэропортах Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в аэропортах города. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принимаемых руководством аэропортов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Представители прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверят обеспечение санитарных требований на рабочих местах, порядок информирования граждан о введенных ограничениях и соблюдение их пассажирами.

В пресс-службе отметили, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

Ранее в этот же день сообщалось, что Росавиация одобрила выделение аэропортам страны субсидий на общую сумму 1,4 млрд в связи с потерями, которые они понесли из-за коронавируса, сообщается на сайте aif.ru. Всего за месяц от 89 воздушных гаваней было получено 128 заявок. Они обратились за субсидией на погашение расходов, которые понесли во втором квартале 2020 года. Прием заявок продолжится до 15 августа.