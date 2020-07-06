Рособрнадзор оценил проведение первого дня ЕГЭ по русскому языку

Первый день проведения Единого госэкзамена по русскому языку прошел без сбоев, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора 6 июля.

«Первый день проведения самого массового ЕГЭ по русскому языку завершился без сбоев, экзамены прошли в штатном режиме. Шестого июля ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 тыс. участников. Во вторник, 7 июля, этот экзамен пройдет еще для 243 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аномальная жара в ряде регионов не позволила завершить некоторым участникам экзамен. Тем, кто во время экзаменов почувствовал себя плохо, была оказана медицинская помощь. Они смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день, 25 июля, либо в дополнительный период в августе.

Уточняется, что количество обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ-2020, сопоставимо с подобными показателями прошлых лет. «Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло», — добавили в ведомстве.

Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля — не позднее 23 июля. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, также будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приемной кампании в вузы в 2020 году.

Первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли 3 июля.

В 2020 году сроки ЕГЭ изменились из-за коронавируса. Основной экзаменационный период назначен на 3–23 июля, 24–25 июля зарезервированы для тех, у кого два экзамена совпадут в один день. Вторая волна для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, продлится с 3 по 8 августа. Расписание ЕГЭ было утверждено 17 июня.

Сдают экзамены только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена.