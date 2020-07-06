Назван размер ущерба по делу замминистра образования Лукашевич

Ущерб по делу замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова составил более 50 млн рублей. Об этом 6 июля заявил следователь в ходе заседания в Тверском суде Москвы.

«Всего было пять контрактов. Таким образом, общий ущерб составил 50 385 000 рублей», — сказал он.

Ранее в понедельник стало известно, что адвокат Лукашевич просит освободить подзащитную под залог более 8 млн рублей.

Лукашевич была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

В свою очередь, источники информагентств отметили, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

6 июля Лукашевич и Попов были доставлены в Тверской суд Москвы. Лукашевич вину не признала.