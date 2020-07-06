Раскрасивший скульптуру фонтана вандал задержан в Великом Новгороде

В Великом Новгороде правоохранители задержали вандала, который раскрасил скульптуру фонтана «Садко и царевна Волхова». Его обнаружили в Кремлевском парке.

Патруль в ночь на понедельник, 6 июля, совершал обход, когда заметил, что некий мужчина пытается раскрасить скульптуру, рассказали ИА FlashNord в региональном УМВД.

У мужчины нашли несколько баллончиков с краской. Позже была установлена причастность задержанного к незаконному перекрашиванию в конце июня этой же скульптуры. Тогда Садко стал золотого цвета, а царевна – серебряного.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Глава Великого Новгорода Сергей Бусурин ранее заявлял, что к разбирательству должны подключиться представители архитектурного сообщества и художники. Он сказал, что части жителей города понравился новый цвет скульптур.