Раскрасивший скульптуру фонтана вандал задержан в Великом Новгороде
В Великом Новгороде правоохранители задержали вандала, который раскрасил скульптуру фонтана «Садко и царевна Волхова». Его обнаружили в Кремлевском парке.
Патруль в ночь на понедельник, 6 июля, совершал обход, когда заметил, что некий мужчина пытается раскрасить скульптуру, рассказали ИА FlashNord в региональном УМВД.
У мужчины нашли несколько баллончиков с краской. Позже была установлена причастность задержанного к незаконному перекрашиванию в конце июня этой же скульптуры. Тогда Садко стал золотого цвета, а царевна – серебряного.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Глава Великого Новгорода Сергей Бусурин ранее заявлял, что к разбирательству должны подключиться представители архитектурного сообщества и художники. Он сказал, что части жителей города понравился новый цвет скульптур.