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Более 110 лесных пожаров зафиксировано в Красноярском крае

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Площадь природных пожаров в Красноярском крае достигла 160 тыс. га. По данным министерства лесного хозяйства региона, 115 возгораний зафиксированы на территориях Богучанского, Енисейского, Кежемского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Таймырского, Туруханского и Эвенкийского районов. Очаги находятся в непроходимых частях леса и не представляют опасности для населенных пунктов.

За сутки пожарным удалось ликвидировать 12 возгораний. В целом за прошлую неделю в крае успешно потушили более 100 пожаров площадью в 10 тыс. га. На местах работали около 1300 человек, 130 единиц техники и 20 воздушных судов, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Как стало известно 3 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Амурской области признала нецелесообразным тушение десяти пожаров на севере региона. Расходы на ликвидацию возгораний значительно превысят ущерб от самих пожаров. Горение зафиксировано в Тындинском, Селемджинском и Зейском районах. 2 июля в Селемджинском районе был введен режим ЧС из-за пяти пожаров общей площадью свыше 1,5 тыс. га.

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