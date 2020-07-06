Скоростной катер временно отменили между Севастополем и Ялтой

Скоростной катер «Комета» между Севастополем и Ялтой временно отменили из-за технических неполадок. Рейсы могут быть возобновлены на этой неделе.

По данным завода-изготовителя «Вымпел», неполадки связаны с системой кондиционирования и выходом из строя винто-рулевой группы. Движение скоростных катеров между Ялтой и Севастополем приостановлено. Специалисты уже приступили к ремонту, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Пассажирам в полном объеме возвращают средства за уже приобретенные билеты. Предполагается, что суда смогут вернуться к выполнению рейсов уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области запретили движение катеров на топливных двигателях по озеру Тургояк.