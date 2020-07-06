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В СПЧ заявили о высоком уровне проведения голосования по поправкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Голосование по поправкам в Конституцию прошло на высоком уровне, выявленные отклонения от процедур не повлияли на итоговые результаты. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права», член СПЧ Игорь Борисов.

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«Существенных нареканий во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не было», — заметил он.

По словам Борисова, некоторые пытаются «сконцентрировать недовольство результатами» на главе ЦИК Элле Памфиловой, которая, однако, «отлично справилась с организацией процесса».

«Всё проиходило в сжатые сроки и в условиях свирепствующей пандемии. Кампания с попыткой ее (Памфиловой. — Ред.) дискредитации и переход на личности — это самое последнее дело. Такие действия говорят о непрофессионализме людей, пытающихся найти хоть что-то плохое на Эллу Памфилову. В любом случае у них всё равно ничего не получается», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что мониторинговая рабочая группа СПЧ выявила всего 2% отклонений от процедурных норм, однако они не повлияли на итоговые результаты.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Поддержали изменения — 77,92%, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

3 июля Памфилова заявила, что не сомневается в легитимности процедуры голосования, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты «однозначным триумфом».

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