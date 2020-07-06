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В Белом доме назвали безосновательными заявления о сговоре России с талибами

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Статья в New York Times, в которой говорилось о сговоре России с талибами, не имеет под собой оснований. Об этом заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в понедельник, 6 июля.

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По словам политика, если бы демократы уделяли больше внимания докладам разведки, а не чтению статей в прессе, они бы, скорее всего, «относились к ситуации надлежащим образом», передает ТАСС.

Информацию в статье Медоуз назвал неподтвержденной. Он подчеркнул, что если бы у президента США были достоверные разведданные, он принял бы необходимые меры.

Также глава аппарата Белого дома заявил, что Вашингтон защитит американских военных, если за рубежом за ними начнет охотиться «Россия либо кто-то другой».

Ранее 6 июля официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Сухель Шахин заявил, что сообщения о якобы сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу. Он подчеркнул, что обвинения бездоказательны.

26 июня в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за противодействие США. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за сговора.

Американская разведка 29 июня назвала подобную информацию недостоверной. На следующий день стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений, так как разведсообщество страны не считало данные проверенными.

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