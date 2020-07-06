Создатели родстера «Крым» выпустят пикап

Российская инженерная команда BRT (Bauman Racing Team), разработавшая молодежный родстер «Крым», собирается выпустить пикап. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что дизайнеры команды работают над новым проектом с января 2020 года. Что касается технической составляющей, то автомобиль будет построен на базе отечественного внедорожника Lada 4×4. Кузовные панели пикапа сделают из легких композитных материалов.

Модель планируется оснастить турбодизельным двигателем. Не исключено, что машина получит силовой агрегат, который работает на природном газе.

13 апреля сообщалось, что разработчики родстера «Крым» распространили изображения модели в исполнении для полиции (ДПС).