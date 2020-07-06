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СК попросил направить на лечение ранившего ножом учительницу школьника

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Следствие передало в суд уголовное дело в отношении школьника, ранившего учительницу ножом в Ульяновске, для направления его на принудительное лечение. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

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15-летний подросток признан виновным в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»).

По результатам проведенной в ходе следствия психолого-психиатрической экспертизы у школьника было обнаружено психическое расстройство. Как сообщает Следственное управление, психическое расстройство в период совершения преступлений лишает злоумышленника способности осознавать общественную опасность своих действий и контролировать их.

По словам очевидцев, подросток напал на учительницу без причины. На допросе он также не смог ответить на вопрос о мотивах преступления.

Инцидент произошел 26 февраля текущего года. Ученик во время урока нанес кухонным ножом 59-летней учительнице математики удар в живот. Женщину госпитализировали.

Полицейские задержали злоумышленника у него дома, было возбуждено уголовное дело.

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