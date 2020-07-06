В России стартовал конкурс видеороликов «Атом рядом», приуроченный к 75-летию отрасли. Задача участников — рассказать про атом в повседневной жизни. Снятое видео нужно загрузить на официальный сайт конкурса. Победителей назовут 20 августа, в день 75-летия отрасли в стране. В этот день в 1945 году создан Специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР. Поставлена задача в кротчайшие сроки создать ядерное оружие для поддержания паритета между Советским Союзом и США.