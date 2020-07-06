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Ставрополью выделят 77 млн рублей на временные рабочие места

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Ставрополье получит деньги на создание временных рабочих мест для 1,2 тыс. человек, которым угрожает увольнение. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата краевого правительства.

Новые места создадут в таких сферах, как строительство, агропромышленный комплекс, ЖКХ и транспорт.

Временную работу организуют на предприятиях, которые перевели сотрудников на неполную занятость. Предложением могут воспользоваться и те, кого отправили в отпуск без сохранения зарплаты.

В целом регионы РФ получат на эти цели из федеральной казны более 4 млн рублей, пишет NewsTracker.

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