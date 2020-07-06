Ставрополью выделят 77 млн рублей на временные рабочие места

Ставрополье получит деньги на создание временных рабочих мест для 1,2 тыс. человек, которым угрожает увольнение. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата краевого правительства.

Новые места создадут в таких сферах, как строительство, агропромышленный комплекс, ЖКХ и транспорт.

Временную работу организуют на предприятиях, которые перевели сотрудников на неполную занятость. Предложением могут воспользоваться и те, кого отправили в отпуск без сохранения зарплаты.

В целом регионы РФ получат на эти цели из федеральной казны более 4 млн рублей, пишет NewsTracker.