Синоптики предупредили о 37-градусной жаре в Тамбовской области

В Тамбовской области до конца понедельника, 6 июля, ожидается повышение температуры воздуха до +37 градусов. Об этом предупредили в Тамбовском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом до конца недели на территории области ожидается аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на семь градусов и больше.

В региональном управлении МЧС предупредили, что жаркая погода тяжело переносится человеческим организмом и чревата возникновением пожаров. Гражданам рекомендуют максимально осторожно вести себя при обращении с огнем.

В Тамбовской области продолжает действовать особый противопожарный режим в лесах, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

6 июля сообщалось, что в минувшие выходные в Симферополе был установлен рекорд по жаре. Температура поднималась до отметки +36,4 градуса. Прежний температурный рекорд был установлен 4 июля 1996 года. Тогда воздух в городе прогревался до +35,3 градуса.