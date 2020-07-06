WBA лишила российского боксера Беспутина чемпионского титула из-за допинга

Всемирная боксерская организация (WBA) лишила россиянина Александра Беспутина титула чемпиона мира из-за положительной допинг-пробы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 июля на сайте организации.

«Титул чемпиона остается вакантным и выставлен на бой между кубинским боксером Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель встретится с россиянином Раджабом Бутаевым», — говорится в сообщении.

Допинг-тест Беспутина дал положительный результат после поединка с россиянином Раджабом Бутаевым, который состоялся 1 декабря 2019 года в Монте-Карло. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. 25 июня стало известно, что допинг-проба «Б» Беспутина показала положительный результат.

В пробе 28-летнего Беспутина нашли препарат лигандрол, который способствует увеличению мышечной массы и по своему действию схож с анаболическими стероидами.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.