Прямой эфир

WBA лишила российского боксера Беспутина чемпионского титула из-за допинга

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная боксерская организация (WBA) лишила россиянина Александра Беспутина титула чемпиона мира из-за положительной допинг-пробы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 июля на сайте организации.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Титул чемпиона остается вакантным и выставлен на бой между кубинским боксером Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель встретится с россиянином Раджабом Бутаевым», — говорится в сообщении.

Допинг-тест Беспутина дал положительный результат после поединка с россиянином Раджабом Бутаевым, который состоялся 1 декабря 2019 года в Монте-Карло. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. 25 июня стало известно, что допинг-проба «Б» Беспутина показала положительный результат.

В пробе 28-летнего Беспутина нашли препарат лигандрол, который способствует увеличению мышечной массы и по своему действию схож с анаболическими стероидами.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020