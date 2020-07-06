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Минсельхоз России предложил поддержать коневодство через рекламу скачек

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Минсельхоз России предложил поддержать ипподромы и коневодство в стране за счет расширения перечня случаев, в которых допускается размещение и распространение рекламы. Соответствующий законопроект размещен 3 июля на официальном портале правовых актов.

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Документ предполагает разрешить рекламу скачек и тотализаторов, а также «установить, что ограничение на использование образов людей и животных не распространяется на рекламу основанных на риске игр, пари, осуществляемых АО «Росипподромы».

Кроме того, принятие закона позволит расширить возможности размещения рекламы за счет трансляции в прямом эфире или в записи соревнований на ипподромах, ее публикации в изданиях, посвященных коневодству, а также указания эмблем организаторов азартных игр как на территориях объектов спорта, ипподромов и конюшен, так и на спортивной форме, экипировке и снаряжении скакунов.

В пояснительной записке отмечено, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов и не повлияет на достижение целей госпрограмм. Авторы подчеркивают, что внесение изменений в закон обусловлено необходимостью поддержки АО «Росипподромы» «в целях сохранения ипподромов и создания системы национального конного тотализатора, а также развития отечественного коневодства».

Указано, что компания терпит убытки из-за увеличения расходов на естественные монополии и уплату налогов. Авторы напоминают, что имущественный комплекс требует обновления и нужны средства на его модернизацию, реконструкцию и развитие.

В конце марта башкирские предприятия и фермеры получили на развитие коневодства субсидию в размере почти 100 млн рублей. Они будут потрачены на возмещение части затрат на селекцию, а также для участия в программах государственно-частного партнерства в проектах модернизации коневодческих предприятий и ипподромов.

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