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Саакашвили приступил к подготовке судебной реформы на Украине

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины уже начал подготовку предложений по судебной реформе. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил глава исполкома Михаил Саакашвили.

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«Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и, в частности, за поручение Нацраде заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацрады, чтобы их представить», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с момента поручения Зеленского пошла волна критики и недовольства. Противники реформы аргументировали это тем, что суды — независимая ветвь власти и с ней всё и так «хорошо».

«Вот только дело в том, что «хорошо» от этой насквозь гнилой системы только представителям этой самой системы, но отнюдь не людям. Потому что, кого бы вы ни спросили на улице, украинским судам не доверяет вообще никто», — добавил Саакашвили.

Саакашвили 3 июля обвинил украинских судей в обслуживании финансовых кланов страны, судебная система, по его словам, далека от проблем простых граждан и общественных интересов.

За несколько дней до этого Саакашвили заявил, что правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ в начале мая. В ответ Саакашвили пообещал «вытащить Украину из болота».

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