Частные детские сады в Уфе получат гранты на создание мест

Пять частных детских садов в Башкортостане получат гранты на создание новых мест. Общая сумма государственной поддержки составит 24,7 млн рублей.

В конкурсе принимали участие 16 дошкольных учреждений. Гранты получат детсады «Буратино», «Софи» Анастасии Кузьминой, «Я — гений», «Радуга Уфа» и МФДЦ «Софи». Об этом пишет ИА «Башинформ».

Гранты будут потрачены на создание дополнительных 200 мест для детей в возрасте от 1,5 до трех лет. Средства направят на оснащение учреждений, а также на повышение квалификации сотрудников детских садов.

Средства выделяются в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В июне сообщалось, что субсидии на создание мест получат детские сады в Благовещенске (Амурская область).