Адвокат заявила о возможных изменениях в переписке историка Соколова и Ещенко

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов мог отредактировать свою переписку с девушкой, чтобы оправдать преступление, заявила в понедельник, 6 июля, адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко Александра Башкеева в ходе очередного судебного разбирательства.

«После убийства у подсудимого было более 24 часов. Мы предполагаем, чтобы внести в переписку некие коррективы. Мы не можем исключать возможности, что он мог внести изменения», — приводит ее слова «Интерфакс».

3 июля стало известно, что Соколов изменял аспирантке Ещенко, с которой его связывали романтические отношения, со своей бывшей женой. Башкеева тогда подчеркнула, что в основном конфликты в паре происходили из-за насилия и измен со стороны историка. В роковой вечер, когда он убил Ещенко, та, по словам адвоката, могла быть раздражена из-за того, что доцент, прикрываясь встречами с детьми, изменял ей с бывшей супругой.

29 июня сообщалось, что обвинение попросило суд исследовать переписку историка Соколова и Ещенко на закрытом заседании. Доцент, в свою очередь, потребовал огласить эти доказательства на открытом заседании, так как в них якобы содержатся «страшные оскорбления», которые Ещенко употребляла в отношении него и его детей.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку. 27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.