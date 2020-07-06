Петросян подал заявление в прокуратуру на Коклюшкина

Юморист Евгений Петросян написал заявление в прокуратуру на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина за оскорбление своей возлюбленной Татьяны Брехуновой. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Одно дело конструктивно критиковать, другое — переходить на оскорбление, особенно в отношении женщины. Я, если честно, уже некоторое время замечаю за Коклюшкиным такую злость, и, может быть, из него желчь даже какая-то исходит», — сказал Жорин в разговоре с Пятым каналом.

Речь идет об интервью газете «Собеседник», которое вышло в конце июня, в нем Коклюшкин не одобрил выбор Петросяна и выразил сожаление, что тот расстался со своей женой Еленой Степаненко.

Адвокат отметил, что Коклюшкин должен извиниться, если это действительно его слова о Брехуновой, так как он не исключил, что фразы могли быть вырваны из контекста. Кроме того, Жорин рассказал, что возлюбленную Петросяна оскорбили слова Коклюшкина, но она приняла решение не высказываться публично.

Коклюшкин в разговоре с журналистами Пятого канала отрицает, что оскорблял Брехунову, и разъяснил, почему именно произошло недопонимание.

«Была статья, состоящая из двух частей. Первая верхняя часть подписана моей фамилией, вторая часть — там написано «как говорят другие артисты», которые себя не назвали. Вот вторая часть — оскорбительная. Когда перепечатывали статью, приплюсовали мне чужие слова, грубые. Вот так и получилось», — отметил Коклюшкин.