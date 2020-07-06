Режим ЧС могут ввести в Алтайском крае из-за засухи

Возможность введения режима чрезвычайной ситуации обсуждают в Алтайском крае. В 33 районах подтвердили факт критического снижения урожайности из-за засухи.

По данным специалистов, засуха наблюдается на всей территории региона как в воздухе, так и в почве. Согласно оперативным данным, снижение урожайности отмечается на 750 тыс. га посевов. Об этом сообщает altapress.ru.

Губернатор Виктор Томенко поручил подготовить материалы и провести комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одним из вопросов станет введение режима ЧС.

В конце июня в четырех районах Алтайского края из-за засухи был введен режим повышенной готовности. Наибольшие площади посевов пострадали в Приалейской зоне, Западной и Восточной Кулунде. Тогда специалисты отметили, что серьезная засуха в регионе происходит раз в семь-восемь лет. В прошлый раз крайне засушливое лето наблюдалось в 2012 году.