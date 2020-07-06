Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда 6 июля.

«Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 6 июля 2020 года решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Куликовой Н.И., совершившей запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), в состоянии невменяемости», — сказано в решении суда.

Мальчика передали под опеку бабушке, отмечает «РИА Новости».

18 февраля 2019 года женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что якобы накануне ребенок сбежал в парке «Лосиный Остров» и она всю ночь его искала, но безуспешно. Позднее шедшего по обочине дороги с мешком на голове и обмотанного скотчем ребенка обнаружил один из автомобилистов. Мальчик сказал, что мать специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку.

22 февраля Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал Куликову. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ей предъявили обвинение.

В октябре психолого-психиатрическая экспертиза Института имени Сербского выявила у женщины хроническое психическое расстройство в форме параноидной шизофрении. Болезнь начала проявляться у Куликовой с конца 2017 года. В частности, женщина стала «лечить» своего сына от всех болезней.

От бабушки мальчика стало известно, что у ребенка есть некоторые особенности развития и ее дочь воспитывает сына одна. Бывший муж Куликовой развелся с женой, когда узнал, что мальчик оказался не его сыном. По словам близких семьи, женщина тяжело переживала развод.