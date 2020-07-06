Заболеваемость менингитом сократилась в Башкортостане

С начала 2020 года менингит диагностировали у десятерых жителей Башкортостана. Заболеваемость сократилась в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом.

Показатель заболеваемости составил 0,25 на 100 тыс. населения. Об этом пишет «МедиаКорСеть». В среднем по России показатель составляет 0,7 на 100 тыс. населения.

Массовые случаи заболевания в республике не выявлены. Среди заболевших — восемь детей.

В 2018 году менингит был выявлен у 23 пациентов.

В ноябре 2019 года в школе в Санкт-Петербурге был введен карантин в связи с тем, что у двух учеников диагностировали серозный менингит. За контактными детьми и педагогами установили 20-дневное наблюдение.