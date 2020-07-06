В МЧС предупредили о 42-градусной жаре в Волгоградской области

В ближайшие два дня в Волгоградской области ожидается жара до 42 градусов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 июля на сайте регионального управления МЧС России.

«По сообщению Волгоградского ЦГМС, в дневные часы 7–8 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается сильная жара — +40–42 градуса. ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает: в связи с неблагоприятным температурным режимом жителям Волгоградской области следует помнить о мерах безопасности», — говорится в сообщении.

Накануне в «Гидрометцентре России» предупредили об аномальной жаре, которая установится в ряде регионов страны.

По данным метеорологов, с 5 по 7 июля в Саратовской области воздух прогреется до +40 градусов по Цельсию. В Ростовской области столбики термометров покажут +40–41 градус, а Астраханской — +40–42 градуса, в Калмыкии — +42–43 градуса, в Крыму ожидается до 38 градусов, в Краснодарском крае, за исключением Черноморского побережья, — до +39. Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом прогнозируется до +35–40 градусов.