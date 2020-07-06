В Свердловской области продлили ограничительные меры до 13 июля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры в регионе до 13 июля. Об этом он в понедельник, 6 июля, написал в своем Instagram.

Глава региона указал, что в области возобновили свою деятельность многие предприятия, магазины и летние веранды кафе и ресторанов, однако к дальнейшему этапу снятия ограничений переходить еще рано в связи с высоким уровнем суточного прироста заболевших COVID-19.

«Прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях», — добавил Куйвашев.

По состоянию на 6 июля, в Свердловской области выявлены 14 303 случая заболевания коронавирусной инфекции, из них 131 летальный. Из больниц с начала вспышки эпидемии выписаны 8442 пациента. Регион входит в пятерку лидеров по показателям заболеваемости.

12 июня сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода российских регионов из режима ограничений, введенного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего опасное осложнение COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.