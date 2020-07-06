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Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области

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За неделю в Калужской области от укусов клещей пострадали 111 человек. К медикам обратились 27 детей.

По данным Роспотребнадзора, специалисты исследовали в лабораториях 190 экземпляров клещей, которых сняли с потерпевших. 34 особи оказались переносчиками боррелиоза. Об этом сообщает газета «Весть».

В ведомстве считают, что в основном укусы клещей происходят по причине несоблюдения требований безопасности при посещении лесов и дачных участков.

Ранее сообщалось, что в Омской области к началу июля число потерпевших от укусов клещей достигло 4,35 тыс. человек. Число укусов превышает средний показатель в 1,2 раза.

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