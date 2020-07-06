«Чики» против насилия

НМГ и онлайн-сервис more.tv совместно с Консорциумом женских неправительственных объединений запускают социальную кампанию, направленную на привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия, а также к существующим способам ее решения.

Сериал «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна с Ириной Горбачевой, Ириной Носовой, Аленой Михайловой и Варварой Шмыковой в главных ролях, новые серии которого выходят еженедельно на more.tv, становится все драматичнее, а градус затрагиваемых в проекте проблем становится все выше.

«Чики» уже стали одним из главных сериалов года и самым популярным проектом по просмотрам и запросам в интернете в июне. Сериал вызвал большой резонанс, его активно обсуждают в Сети. Во второй половине сезона героини сталкиваются со сложными жизненными ситуациями, связанными с применением силы — физической и психологической. Нам показалось важным привлечь внимание зрительской аудитории к проблемам насилия дома и в обществе. Мы хотим сказать, что даже в таких тяжелых ситуациях помощь есть и просить о ней необходимо», — говорит генеральный директор сервиса Денис Горшков.

Каждая новая серия «Чик» будет сопровождаться дисклеймером о том, что в сериале есть сцены физического и психологического насилия, и если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными ситуациями, то вы можете позвонить на всероссийский телефон доверия 8 (800) 7000 600. Специалисты центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия, «Анна» окажут психологическую поддержку. Телефон доверия работает бесплатно, круглосуточно и анонимно. Ежегодно на него поступает более 30 тыс. звонков.

Любой из зрителей сериала также сможет лично оказать помощь через Консорциум женских неправительственных объединений, который на территории всей России организует юридическую поддержку женщинам, столкнувшимся с дискриминацией и насилием. В социальных сетях more.tv и непосредственно на самом сервисе пользователям будет доступна ссылка, по которой они могут перечислить любую сумму для помощи.

Оформить пожертвование можно здесь.

Руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО Мари Давтян говорит, что количество обращений от женщин, попавших в ситуацию насилия в период пандемии, сильно выросло: «К нам обращаются женщины, которые оказались в ситуации всех видов насилия — физического, психологического, сексуального и экономического. Мы рады, что все больше людей начинают понимать, что насилие — это не норма и его нельзя терпеть. Надеюсь, вместе мы сможем помочь бОльшему количеству нуждающихся».