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ВМС США отправили в патрулирование корабль с неполным запасом ракет

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Военно-морские силы США до сих пор не пополнили запас ракет на прибрежном боевом корабле класса Independence «Габриэль Гиффордс». Об этом сообщает «РИА Новости» 6 июля со ссылкой на портал The Drive.

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Судно патрулирует воды Южно-Китайского моря с неполным боекомплектом — свободный слот для ракеты не заполнили после того, как в октябре прошлого года на учениях экипаж поразил ракетой списанный фрегат.

В США не сообщили, почему не восполнили «потерянную» ракету новой. Авторы The Drive предполагают, что это связано с проблемами во взаимодействии между норвежским разработчиком оружия — компанией Kongsberg — и его производителем, американским концерном Raytheon.

Накануне сообщалось, что авианосцы США «Нимиц» и «Рональд Рейган» провели учения в Южно-Китайском море. В них также принял участие стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Это произошло на фоне крупномасштабных учений военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в Южно-Китайском море.

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