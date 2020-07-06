Энергетики Астрахани убрали высоковольтные линии для прохода судов

В Астрахани энергетики «Россети Юг» временно демонтировали высоковольтные линии электропередачи. Это было сделано для того, чтобы провести по реке Царев два крупногабаритных плавучих крана. Они следовали к Милицейскому мосту, где сейчас идет капитальный ремонт.

Как поясняет «Астрахань-24», высота каждого плавучего крана — более 40 м и более 50 м, а расстояние от кромки воды до нижних проводов ЛЭП — около 8,5 м. Этого недостаточно для прохождения массивной спецтехники.

В итоге энергетики демонтировали шесть проводов протяженностью около 300 м каждый и опустили их по фарватеру на глубину 5 м. После того как техника прошла, линии опять смонтировали.

Милицейский мост в Астрахани, который сейчас ремонтируют, является жизненно важным объектом городской инфраструктуры. Он связывает Советский район Астрахани с поселком Советский и Камызякским районом.

Работы на переправе через реку Царев планируют завершить в мае 2021 года.