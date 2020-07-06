Министр здравоохранения Пакистана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в понедельник, 6 июля, в Twitter.

«Мой тест на COVID-19 дал положительный результат», — написал глава ведомства.

Мирза уточнил, что у него слабо выраженные симптомы заболевания и он проходит самоизоляцию у себя дома, передает RT.

3 июля министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуда Куреши сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день в Пакистане зарегистрировано свыше 231 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Скончалось более 4,7 тыс. человек, пишет REGNUM.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.